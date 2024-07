Παίκτης των Λέικερς θα παραμείνει για τα επόμενα δύο χρόνια ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, που στα 40 του θα παίξει πλάι στον γιο του και θα απολαύσει στο Λος Άντζελες τα τελευταία χρόνια της καριέρας του.

Τα πάντα για την παραμονή ή όχι του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Λος Άντζελες Λέικερς, θα ερχόταν σε άμεση συνάρτηση με το αν θα γινόταν Draft ο Μπρόνι Τζέιμς. Ο γιος του «βασιλιά» ανήκει με κάθε επισημότητα στη γειτονιά του Hollywood και έτσι ο ΛεΜπρόν, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια σκοπεύει να συνεχίσει στους «λιμνανθρώπους».

Μάλιστα υπογράφοντας και τη μάξιμουμ συμφωνία για την προσεχή διετία. Μία συμφωνία που θα του προσφέρει 104 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι δε θα έχει... περικοπές, όπως ανέφεραν στις ΗΠΑ τις προηγούμενες ημέρες.

Έτσι, ο ΛεΜπρόν δίνει σάρκα και οστά στο όνειρό του να παίξει παρέα με τον γιο του στην ίδια ομάδα, ενώ ταυτόχρονα έβαλε την υπογραφή στο τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του.

JUST IN: LeBron James plans to sign a two-year, $104 million maximum deal to return to the Los Angeles Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/0lkqafA0As