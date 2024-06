Ο Τζοέλ Εμπίντ ξεκίνησε τα κόλπα του πριν την offseason και το μενού είχε... Πολ Τζορτζ.

Τζοέλ Εμπίντ και Πολ Τζόρτζ βρέθηκαν στο πάνελ του ESPN για το Game 4 των τελικών του ΝΒΑ μεταξύ Μάβερικς και Σέλτικς με σκοπό να δώσουν τη δική τους ματιά για τα παιχνίδια και να σχολιάσουν τις μάχες.

Πάντως ο σταρ των Σίξερς φαίνεται πως δεν είχε μόνο αυτό στο μυαλό του, προσπαθώντας να... προετοιμάσει τον Πολ Τζορτζ και τον προσκάλεσε στη Φιλαδέλφεια για να γίνουν συμπαίκτες. Ο Καμερουνέζος σέντερ είπε: «Ελπίζω αυτή την offseason να βρούμε τρόπο να γίνουμε καλύτεροι». Μετά έκανε... ματιές στον PG13 και πρόσθεσε πως θέλει να προσθέσουν ορισμένα κομμάτια στην ομάδα. Πανούργος Τζοέλ για άλλη μια φορά. Άλλωστε η Φιλαδέλφεια συνδέεται με τον Τζορτζ αρκετά το τελευταίο διάστημα μέσω δημοσιευμάτων.

O παίκτης των Κλίπερς έχει player option με την ομάδα του LA για τη σεζόν 2024-25, άρα σημαίνει πως εξαρτάται από εκείνον το αν θα παραμείνει. Δημοσιεύματα πάντως τον θέλουν να... απομακρύνεται σιγά-σιγά από τους Κλίπερς.

Joel Embiid:



“Hopefully, this offseason, we find a way to get better.”



Side eyes Paul George. 😂😂



(via @JakeMarc23)



pic.twitter.com/yC6aFhRvwA