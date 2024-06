Ο Ντι Άντρε Τζόρνταν φαίνεται πως θέλει να παραμείνει στους Ντένβερ Νάγκετς.

Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Ντι Άντρε Τζόρνταν με τους Ντένβερ Νάγκετς έχει λήξει, ο 35χρονος σέντερ φαίνεται πως θέλει να παραμείνει στους πρωταθλητές του 2023 υπογράφοντας νέα συμφωνία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει ο Κρις Χέινς, οι δύο πλευρές ψάχνουν να τα «βρουν» με συμβόλαιο διάρκειας 1 ακόμη χρόνου με αποδοχές που θα φτάνουν μέχρι και τα 3,6 εκατ. δολάρια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Τζόρνταν κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου μετρούσε 3,9 πόντους με 4,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 11 λεπτά συμμετοχής.

