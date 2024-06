Για περίπου 6 μήνες οι Μπόστον Σέλτικς θα στερηθούν των υπηρεσιών του Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος έκανε επέμβαση ένεκα του προβλήματος στο πόδι του.

Το πρόβλημα του Κρίσταπς Πορζίνγκις αποδείχτηκε πολύ πιο σοβαρό από ό,τι φαινόταν. Ο Λετονός ψηλός, που ταλαιπωρήθηκε και κατά τη διάρκεια των φετινών play off του NBA, όχι μόνο δε θα αγωνιστεί στο Προολυμπιακό τουρνουά της Ρίγα, αλλά θα χάσει και το ξεκίνημα της ερχόμενης σεζόν.

Συγκεκριμένα ο Πορζίνγκις υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για το πρόβλημά του στην κνήμη και αυτό θα τον κρατήσει εκτός για τους επόμενους 5-6 μήνες. Κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στα παρκέ με τη φανέλα των Σέλτικς από Δεκέμβριο, έχοντας όμως προλάβει να βοηθήσει την ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο.

Ο Πορζίνγκις αγωνίστηκε για 57 παιχνίδια κανονικής περιόδου με 20.1 πόντους και 7.2 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ αντίστοιχα στα play off έπαιξε σε 7 παιχνίδια με 12.3 πόντους και 4.4 ριμπάουντ.

#NEBHInjuryReport Kristaps Porzingis underwent successful surgery to repair a torn retinaculum and dislocated posterior tibialis tendon.



Porzingis is expected to return to play in 5-6 months. Further updates will be provided as necessary. https://t.co/iLoPG4s5IU