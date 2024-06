Ο Όου Τζι Ανουνόμπι φαίνεται πως δεν δέχτηκε την προσφορά των Νικς και θα μείνει ελεύθερος με βασικό φαβορί για την απόκτησή του τους... Νικς.

Σύμφωνα με τον Φρεντ Κατζ της The Athletic, ο Όου Τζι Ανουνόμπι απέρριψε πρόταση ύψους 19,9 εκατομμυρίων ώστε να βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας και όπως όλα δείχνουν θα μείνει ελεύθερος.

Μάλιστα, μπορεί ο ίδιος να αποτελέσει σε λίγες ημέρες παρελθόν από την ομάδα της Νέας Υόρκης, ωστόσο οι Νικς φαίνεται πως θα βάλουν σε υψηλή προτεραιότητα την εκ νέου απόκτησή του.

Ο 26χρονος περιφερειακός βρίσκεται στο «Madison Square Garden» από τα μέσα της περασμένης σεζόν όταν και έφυγε από τους Τορόντο Ράπτορς. Ο ίδιος τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο στα Play Offs από 15,1 πόντους με 6 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 36 λεπτά συμμετοχής.

