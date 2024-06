Ο Κένι Άτκινσον είναι ο νέος προπονητής των Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον 57χρονο να αναλαμβάνει δεύτερη φορά ομάδα ως το Νο1 του πάγκου της, μετά την τετραετία στους Νετς.

Από assistant του Στιβ Κερ στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, πρώτος προπονητής στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο Κένι Άτκινσον είναι ο κόουτς που παίρνει το χρίσμα να αναλάβει την ομάδα του Κλίβελαντ, όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ.

Ο Άτκινσον έχει εργαστεί στο παρελθόν στους Μπρούκλιν Νετς, από το 2016 έως το 2020, ενώ την τελευταία τετραετία δούλεψε πρώτα ως assistant στον πάγκο των Κλίπερς και μετέπειτα σε αυτόν των Γουόριορς, με τους οποίους πανηγύρισε και το πρωτάθλημα του 2022.

Ως πρώτος προπονητής στους Νετς μέτρησε ρεκόρ 118-190, με τους Καβαλίερς που κάνουν rebuilding τη φετινή σεζόν να βρίσκουν στο πρόσωπό του τον αντικαταστάτη του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ.

Sources: The Cleveland Cavaliers are hiring Warriors assistant Kenny Atkinson as the franchise's new head coach. pic.twitter.com/ddWGgkdMtr