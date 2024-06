Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ θα είναι τελικά ο νέος προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια!

Ο κύβος ερρίφθη στο Λος Άντζελες καθώς ο Τζέι Τζέι Ρέντικ θα αποτελέσει τον επόμενο head coach των Λέικερς (τουλάχιστον) έως και το 2028!

Σύμφωνα με τον έγκυρο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας θα αναλάβει για πρώτη φορά στην καριέρα τον πάγκο ομάδας και δη αυτών των Λιμνανθρώπων.

Είναι γνωστό ότι διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Λεμπρόν Τζέιμς, με τον οποίο μάλιστα διατηρεί και podcast όπου αμφότεροι αναλύουν τακτικές και μπασκετικά δρώμενα.

Όπως ανέφερε και ο GM των Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα, ο λόγος που επιλέχθηκε ο Ρέντικ αφορά το μπασκετικό του IQ και την ικανότητά του να επικοινωνεί με τους παίκτες. Παράλληλα θεωρεί ότι με την κατάλληλη στελέχωση του προπονητικού τιμ θα μπορέσει κάλλιστα να ανταποκριθεί στην πρώτη δουλειά του ως head coach στο ΝΒΑ.

ESPN Sources: JJ Redick has agreed on a four-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. Rob Pelinka offered job this morning and Redick’s started working on a staff to surround himself with experience. pic.twitter.com/G66eVFRALp