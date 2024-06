Μάτζικ Τζόνσον: «Με ενοχλεί που οι Σέλτικς έχουν πλέον περισσότερα πρωταθλήματα από εμάς»

Οι Μπόστον Σέλτικς πήραν προβάδισμα στην κόντρα των τίτλων με τους Λος Άντζελες Λέικερς και ο Μάτζικ Τζόνσον εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του.

Οι Σέλτικς κατέκτησαν τον τίτλο των πρωταθλητών στο NBA και με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασαν στην άτυπη μονομαχία τους Λέικερς. Οι Βοστωνέζοι έφτασαν τους 18 τίτλους, με τους «λιμνανθρώπους» να μένουν στους 17.

Κάτι που δεν αρέσει καθόλου, όπως φαίνεται, στον Μάτζικ Τζόνσον. Ο ζωντανός θρύλος των Λέικερς έδειξε στο twitter τη στεναχώρια του για αυτό το προσπέρασμα των Κελτών σε τίτλους.

Αφού πρώτα έσπευσε να συγχαρεί τους Σέλτικς, αμέσως μετά τουίταρε λέγοντας «το μισώ που έχουν και επίσημα περισσότερα πρωταθλήματα από εμάς». Με τους Λέικερς πλέον να έρχονται δεύτεροι στη λίστα των τίτλων και τον Μάτζικ Τζόνσον έχει συνεισφέρει σε πέντε από αυτά τα 17 του συνόλου, όντας μάλιστα MVP των τελικών το 1980, το 1982 και το 1987.

I hate that the Celtics officially have more championships than us now 🙄