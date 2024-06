Με πενταετή επέκταση ύψους 315 εκατομμυρίων δολαρίων, οι Μπόστον Σέλτικς θα κρατήσουν τον Τζέισον Τέιτουμ στο μεγαλύτερο deal της ιστορίας.

Ο Τζέισον Τέιτουμ εδώ και ένα 24ωρο πλέει σε πελάγη ευτυχίας, με τους Μπόστον Σέλτικς να κατακτούν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο NBA. Ο σταρ των Κελτών έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του στη σεζόν για να φτάσει στον τίτλο και η ομάδα αναμένεται να τον ανταμείψει.

Με το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο των 315 εκατομμυρίων δολαρίων! Αυτή είναι η επέκταση που αναμένεται να υπογράψει ο Τέιτουμ, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Μπράιαν Γουίντχορστ.

"The Celtics are all coming back next year and Jayson Tatum is gonna sign a $315M extension..



His agent was joking with the Celtics last night about bringing the contract over right after they won" ~ @WindhorstESPN