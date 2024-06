Το όνομα του Μπρόνι Τζέιμς αναμένεται φυσικά να απασχολήσει τους Λος Άντζελες Λέικερς στο επερχόμενο Draft του NBA, ώστε να ικανοποιήσουν το όνειρο του ΛεΜπρόν!

Δέκα μέρες απέχει το φετινό καινοτόμο Draft του NBA για την κλάση του 2024 (26-27/6). Και μπορεί να μην έχει κάποιο μεγάλο όνομα, όπως αυτό του Βίκτορ Γουεμπανιάμα αλλά δημιουργούνται πάντοτε ιστορίες. Με τον Άλεξ Σαρ που δεσπόζει ως φαβορί για το Νο1 να έχει ήδη λάβει σχόλια πως μοιάζει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ωστόσο το ενδιαφέρον δε σταματά εκεί, καθώς ο Μπρόνι Τζέιμς αναζητά το πρώτο του συμβόλαιο στο NBA. Και η ομάδα που θα καταλήξει μπορεί να φέρει αρκετή συζήτηση ακόμα και για τον ΛεΜπρόν. Δεν αποτελεί άλλωστε μυστικό, πως ο «βασιλιάς» θέλει να παίξει στην ίδια ομάδα με τον γιο του, προτού αποχωρήσει από το μπάσκετ.

Και οι Λέικερς φυσικά προτίθενται να του κάνουν το... χατήρι για να επιλέξουν τον Μπρόνι Τζέιμς.

Οι επιλογές των «λιμνανθρώπων» στο φετινό, διήμερο για πρώτη φορά, Draft δεν έρχονται από θέση ισχύος. Μιας και οι Λέικερς διαλέγουν από το Νο17 και το Νο55. Κάτι που σημαίνει πως ο Μπρόνι Τζέιμς ενδέχεται να περιμένει, μιας και το στόχος της ομάδας του Λος Άντζελες είναι να τον επιλέξει στο Νο55.

Οι Λέικερς έχουν τη δική τους ατζέντα για τη θέση με τον αριθμό 17, με κάποια ονόματα όπως αυτά των Ντέβιν Κάρτερ, Αϊζάια Κολίερ, Τζάρεντ ΜακΚέιν (όλοι τους γκαρντ) να ξεχωρίζουν. Σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, οι Λέικερς ενδέχεται να κάνουν κάποιες κινήσεις για να επιλέξουν λίγο νωρίτερα.

Ο Μπρόνι, επίσης γκαρντ με ύψος 1.87, στα 19 του δεν έχει καταφέρει να βρεθεί μπροστά από τους συγκεκριμένους.

Παρόλα αυτά, η κληρονομιά που φέρνει με το επίθετό του ο Μπρόνι, δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Και δεν παραγνωρίζεται είναι η αλήθεια. Μιας και αρκετές ομάδες σκέφτονται να κάνουν την έκπληξη και να τον επιλέξουν λίγο χαμηλότερα.

Ο λόγος; Μα φυσικά να πείσουν με αυτόν τον τρόπο τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος κρατάει οψιόν στα χέρια του για να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Λέικερς, έχοντας λαμβάνειν $51 εκατομμύρια.

Ακόμα και έτσι όμως οι Λέικερς δε φαίνεται να πιέζονται για να αλλάξουν τα πλάνα τους. Άλλωστε οι Μάβερικς, που όπως μετέφερε ο Μαρκ Στάιν, ενδέχεται να έχουν στα ραντάρ τους τον Μπρόνι, επιλέγουν στο Νο58 και δεν προλαβαίνουν τους Λέικερς.

The Dallas Mavericks are interested in drafting Bronny James, per @TheSteinLine



“The Mavericks would have interest in selecting Bronny James with the 58th overall pick in the upcoming NBA Draft, league sources say. But the Mavericks also realize it's extremely unlikely that… pic.twitter.com/Oi4fNadkmy