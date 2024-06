Ρίβερς για Λίλαρντ: «Μου είπε πως ήταν στην χειρότερη κατάσταση της καριέρας του όταν ήρθε στους Μπακς»

Ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε για τα όσα του είχε πει ο Ντέιμιαν Λίλαρντ στις πρώτες μέρες του training camp των Μπακς πέρυσι.

Αποκαλύψεις για τις πρώτες μέρες του Ντέιμιαν Λίλαρντ στο Μιλγουόκι, έκανε ο Ντοκ Ρίβερς, αναφέροντας πως όταν ήρθε στο training camp της ομάδας, δεν ήταν στην επιθυμητή κατάσταση.

«Δεν συνειδητοποιήσα πως ο Ντέιμ είχε γίνει ανταλλαγή 2 ή 3 μέρες πριν το training camp. Ήμασταν για δείπνο και είπε "κόουτς, δεν έκανε προπονήσεις το καλοκαίρι. Πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν έκανα προπονήσεις. Φοβόμουν ότι θα τραυματιστώ αν δεν το έκανα". Ήξερε πως θα γίνει ανταλλαγή. Έτσι είπε "θα κάνω ελαφριά γυμναστική. Έκανα μερικά σουτάκια στο γυμναστήριο. Αλλά δεν το ζόρισα". Ήταν ειλικρινής με αυτό και είναι ένας από το λόγους που τον αγαπάς. Είπε ''αυτή είναι η χειρότερη αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρέθηκα ποτέ», ήταν τα λόγια του Ντοκ.

Με τη φανέλα των ελαφιών είχε φέτος 24.3 πόντους, 7 ασίστ και 4.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

