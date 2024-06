Οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν το 1-0 στους τελικούς με τους Ντάλας Μάβερικς και «έδειξαν» μ' ένα στατιστικό στοιχείο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Άραγε θα αναρτηθεί στα rafters του «TD Garden» ένα ακόμη banner των Μπόστον Σέλτικς μόλις ολοκληρωθούν και οι τελικοί του ΝΒΑ;

Για τους στατιστικολάγνους και γενικά για όσους λατρεύουν να ασχολούνται με τις συμπτώσεις και τους αριθμούς δεν είναι διόλου απίθανο να συμβεί. Μετά το 1-0 στον πρώτο τελικό απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, οι «Κέλτες» έφτασαν στο 13-2 ρεκόρ κατά τη διάρκεια της φετινής postseason.

Ένας αριθμός ο οποίος «δείχνει» και... κατάκτηση του τίτλου! Τουλάχιστον βάσει συγκεκριμένου στατιστικού. Συγκεκριμένα οι επτά από τις οκτώ ομάδες που είχαν 13-2 στο ξεκίνημα των play off κατάφεραν στο τέλος να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα. Ο λόγος για τους Λέικερς (1987), τους Μπουλς (1991, 1993, 1997), τους Πίστονς (1989), τους Σπερς (1999) ενώ οι Σέλτικς είχαν φτάσει στο ίδιο σημείο και το 1986.

Μόνο οι Σπερς το 2013 δεν μπόρεσαν να φτάσουν έως την κατάκτηση του πρωταθλήματος έχοντας το 13-2 ρεκόρ ύστερα από τα 15 πρώτα ματς των play off. Επίσης οι Λέικερς είχαν 14-1 το 2001, οι Μπουλς 14-1 το 1996 ενώ το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 15-0 το 2017.

Δείτε τον σχετικό πίνακα

Best playoff starts in NBA history after 15 games



The evidence has been there all year. Some just refused to acknowledge it. pic.twitter.com/10V5gmXQOa