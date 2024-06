Νέα προβλήματα αντιμετωπίζει ο Ντελόντε Γουέστ, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας 11 χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Ντελόντε Γουέστ, ένας παίκτης με 432 ματς στο ΝΒΑ έχοντας αγωνιστεί σε Σέλτικς, Σόνικς, Καβαλίερς και Μάβερικς, συνεχίζει να έχει τάσεις αυτοκαταστροφής.

Αν και είχε κερδίσει στην καριέρα του 16 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο, έφτασε στο σημείο να ζει στους... δρόμους έχοντας υποταχθεί στις εξαρτήσεις.

Ο ιδιοκτήτης των Μαβς, Μαρκ Κούμπαν προσπάθησε να τον βοηθήσει δίνοντάς μου μια δεύτερη ευκαιρία, εκείνος κύλησε ξανά στον... βούρκο νικημένος από τα πάθη του.

Αυτή τη φορά και σύμφωνα με το ΤΜΖ, o 41χρονος σήμερα Γουέστ, συνελήφθη με την κατηγορία για παραβίαση των όρων αποφυλάκισής του και για αντίσταση κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.

