Ο Νίκολα Γιόκιτς χαλαρώνει στο Μαυροβούνιο και δοκίμασε την τύχη του στο rafting.

Την περσινή σεζόν έπαιξε στους τελικούς του ΝΒΑ με τους Νάγκετς ο Νίκολα Γιόκιτς και κατέκτησε το τρόπαιο. Φέτος ξεκίνησε τις διακοπές του αρκετά νωρίτερα, αφού οι Τίμπεργουλβς του Έντουαρντς τον απέκλεισαν από τη συνέχεια της postseason.

Ο Joker δεν πτοείται και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές, γεμίζοντας μπαταρίες. Ο ηγέτης του Ντένβερ βρίσκεται στο Μαυροβούνιο, εκεί όπου έκανε rafting στον ποταμό Tara και έδειξε να το χαίρεται με την ψυχή του.

Nikola Jokic enjoying his time during the off-season 🌞😎pic.twitter.com/aTavctsDvP