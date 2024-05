Ο Μπόμπι Πόρτις αποθέωσε τον προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς, Γκλεν Ντοκ Ρίβερς εξηγώντας ότι εξέλιξε και βελτίωσε το παιχνίδι του.

Η αλήθεια είναι ότι η σεζόν για τους Μιλγουόκι Μπακς θεωρείται αποτυχημένη. Τα «Ελάφια» αποκλείστηκαν από τους Ιντιάνα Πέισερς στον α' γύρο των play off με αποτέλεσμα να κάνουν... πρόωρες διακοπές. Παρόλα αυτά υπήρχαν και κέρδη. Και ένα από αυτά ήταν η παρουσία του Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις (περισσότερες) ευκαιρίες που του δόθηκαν λόγω και των πολλών προβλημάτων που αντιμετώπισαν.

Ο δυναμικός φόργουορντ των Μπακς απέδωσε τα εύσημα στον Γκλεν Ντοκ Ρίβερς, εξηγώντας ότι ήταν ο κύριος υπεύθυνος για την αγωνιστική του άνοδο κατά τη διάρκειας της φετινής σεζόν: «Λατρεύω να παίζω για τον Ντοκ. Ξεκλείδωσε έναν νέο παίκτη από μέσα μου. Πήγε το παιχνίδι μου σε άλλο επίπεδο» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Μπόμπι Πόρτις στο «FanDuel TV’s Run It Back» poddcast.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Μπόμπι Πόρτις είχε κατά μέσο όρο 13.8 πόντους, 7.4 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και στα 82 ματς που αγωνίστηκε στην κανονική περίοδο, ενώ αντίστοιχα στα play off μέτρησε 16.5 πόντους, 11.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 31:20 λεπτά συμμετοχής.

"I love playing for Doc [Rivers]...Doc unlocked a new player in me, he took my game to another level."@BPortistime with some high praise for Doc Rivers 👏 pic.twitter.com/w1VyMxUVVy