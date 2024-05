Ίρβινγκ για Ντόντσιτς: «Ένα μεγάλο "αρκουδάκι" που του αρέσει να ανταγωνίζεται» (vid)

Με μία φοβερή ατάκα ο Καϊρί Ίρβινγκ μίλησε για τον Λούκα Ντόντσιτς, δείχνοντας τον θαυμασμό του, ύστερα και από την πρόκριση των Μάβερικς στους τελικούς της Δύσης.

Με τρία λεπτά να απομένουν για το φινάλε του Game 6, οι Θάντερ ολοένα και απειλούσαν τους Μάβερικς για το 3-3. Ο Καϊρί Ίρβινγκ πήρε την μπάλα και εκτόξευσε ένα τρίποντο που μπήκε με αρκετή δόση τύχης, μετά την αναπήδηση.

Ο σταρ των Μάβερικς ολοκλήρωσε με 22 πόντους την αναμέτρηση και με την πρόκριση της ομάδας του στους τελικούς της Δύσης, παρέμεινε αήττητος στα closeout παιχνίδια των play off. Στα παιχνίδια δηλαδή που η ομάδα του αν τα κερδίσει προκρίνεται σε επόμενη φάση ή κατακτά το τρόπαιο, αν μιλάμε για τελικούς.

Έτσι, ο Ίρβινγκ έφτασε σε ρεκόρ 14-0 σε τέτοια παιχνίδια, ενώ λίγο αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου, αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και... ατάκες με τον Λούκα Ντόντσιτς.

With Kyrie Irving now moving to 14-0 in closeout games... take a look at the BEST PLAY from each of his 14 series clinching wins! pic.twitter.com/5Wu4QZsTdS

Ανεβαίνοντας και οι δύο στο πάλκο για τη συνέντευξη Τύπου, κατέθεσαν και οι δύο τα συναισθήματά που έχουν ο ένας για τον άλλο. «Όταν ήρθα στο Ντάλας αντιμετώπισα πολλά ψυχικά, πνευματικά, συναισθηματικά θέματα και με αγκάλιασαν. Δεν έχω το τέλειο ταξίδι, οπότε το να έρθω στο συγκεκριμένο περιβάλλον δεν ήξερα πώς θα λειτουργήσει στο παρκέ, αλλά πίστευα πως θα τα καταφέρουμε έξω από αυτό.

Αυτός ο τύπος (σ.σ. ο Ντόντσιτς) είναι ένα μεγάλο "αρκουδάκι" μερικές φορές στο παρκέ. Μεγάλος ανταγωνιστής. Θα πω μεγάλο "αρκουδάκι" που του αρέσει να ανταγωνίζεται. Θέλω να είμαι συμπαίκτης και αδερφός δίπλα του, που θα τον βοηθήσει να βελτιωθεί ως άνθρωπος και να πετύχει όλα όσα θέλει να πετύχει. Ξέρω ότι νιώθει το ίδιο και αυτός».

Luka Doncic and Kyrie Irving on their relationship:



Doncic: “He’s helped me mature a lot. Helped me see the game in a different way.”



Irving: “Off the court, I knew eventually that I would get him to open up...he’s a teddy bear that likes to compete.” pic.twitter.com/qmLR8s8teK