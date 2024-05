Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ έκανε ένα φάουλ που δε χρειαζόταν και ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον έστειλε από τη γραμμή των βολών τους Μάβερικς στους τελικούς της Δύσης, συνεχίζοντας τις σπουδαίες του εμφανίσεις στη σειρά!

Οι Μάβερικς τα... χρειάστηκαν αλλά στο τέλος τα κατάφεραν και απέκλεισαν τους Θάντερ, αφού στο πρόσωπο του Πι Τζέι Ουάσινγκτον βρήκαν τον «ήρωα» της τελευταίας στιγμής. Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ προσπάθησε να τον μπλοκάρει σε προσπάθεια για τρίποντο, με τους Θάντερ να έχουν προβάδισμα ενός πόντου.

Οι διαιτητές χρέωσαν φάουλ και ο Ουάσινγκτον με δύο βολές, 2.5'' πριν τη λήξη, χάρισε την πρόκριση στους Μάβερικς που περιμένουν πλέον αντίπαλο στους τελικούς της Δύσης.

Foul called on the Thunder on this play with Shai Gilgeous-Alexander and PJ Washington.



Good or bad call? 🤔pic.twitter.com/KCcJGbGepI