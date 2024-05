Ντόντσιτς: «Όταν φωνάζουν ότι είμαι χάλια, με φτιάχνει» (vid)

O Λούκα Ντόντσιτς παίρνει δύναμη από τα συνθήματα των φίλων των Θάντερ κατά του.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν απολαυστικός και τελείωσε με triple double κόντρα στους Θάντερ, οδηγώντας τους Μάβερικς σε break και σε προβάδισμα με 3-2 στη σειρά. Eίχε 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, κάνοντας ότι ήθελε πάνω στο παρκέ.

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στα συνθήματα των φιλάθλων της Οκλαχόμα που τον.. φτιάχνουν: «Το λατρεύω. Όταν φωνάζουν, ''ο Λούκα είναι χάλια'', με φτιάχνει» ήταν τα λόγια του Luka Magic.

Δείτε όσα είπε

"I love it. And when they chant, 'Luka sucks,' it gets me going." 🔥



Luka on the receptions he receives from the OKC fanbase pic.twitter.com/KqKEwIL9bC