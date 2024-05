Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πέταξε τη μπάλα πίσω από το κέντρο και ευστόχησε νικώντας το χρονόμετρο.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έκαναν δεύτερο σερί break με αντίπαλο τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικρατώντας εκτός έδρας με 115-107 και έστειλαν τη σειρά στο 2-2, φέρνοντας τα πάντα σε ισορροπία έπειτα το Game 4.

Στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και ύστερα από ένα κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, οι περυσινοί πρωταθλητές μπόρεσαν να κλέψουν τη μπάλα, με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να αναγκάζεται να την πετάξει πίσω από το κέντρο. Ο ίδιος ωστόσο ήταν εύστοχος και έκανε με αυτόν τον τρόπο το 64-49.

JAMAL MURRAY FROM BEYOND HALFCOURT.



KEVIN HARLAN IS HYPED.



Nuggets lead at halftime on TNT 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/PKjD1bS9CG