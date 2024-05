Μπάρκλεϊ: «Ελπίζω ο ΛεΜπρόν να αποσυρθεί όσο ακόμα παίζει καλά»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ εξέφρασε την άποψή-ανησυχία του για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και το πότε θα πρέπει να σταματήσει από την ενεργό δράση.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποτελεί έναν από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ, έχοντας σταθερή παρουσία στο NBA από το 2003 έως και σήμερα, έχοντας κερδίσει επάξια μέσα από τα πολλά κατορθώματά του, τον τίτλο του «Βασιλιά».

Ο ίδιος ωστόσο έχει φτάσει πλέον τα 39 έτη και οι φήμες για το μέλλων του έχουν αρχίσει να παίρνουν «φωτιά». Ειδικότερα τον τελευταίο καιρό όπου έχει γίνει γνωστό πως ο γιος του, Μπρόνι, βρίσκεται πολύ κοντά στο NBA.

Ένας άλλος θρύλος του NBA, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, μιλώντας για τον ΛεΜπρόν, εξέφρασε την άποψή του για το πότε θα ήθελε ο ίδιος να τον δει να σταματάει από την ενεργό δράση.

«Δεν θέλω να βλέπω κάποιον σπουδαίο παίκτη αφού περάσει το prime του. Τελειώνει άσχημα για όλους του αθλητές... Ελπίζω ότι θα αποσυρθεί όσο ακόμα μπορεί να παίξει καλά».

🐐🗣️ Charles Barkley wants Lebron James to retire soon while he is still in his prime! pic.twitter.com/TqnrpKe16X