Ο Μάξι Κλέμπερ θα παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 3 εβδομάδες σύμφωνα με τους Μάβερικς.

Ο Μάξι Κλέμπερ, μετά από μαγνητική που έκανε, ανακάλυψε πως έχει πάθει εξάρθρωση στον δεξί του ώμο, μετά το Game 6 των Ντάλας Μάβερικς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Γερμανός ψηλός, σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά τις περασμένες ημέρες, κινδυνεύει να χάσει ολόκληρο το υπόλοιπο της σεζόν εξαιτίας του τραυματισμού του, ενώ σύμφωνα με την πιο πρόσφατη επίσημη ενημέρωση της ομάδας του, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε 3 εβδομάδες, κάτι το οποίο σημαίνει πως κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στα παιχνίδια του δεύτερου γύρου των Play Offs κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Κλέμπερ έχει κατά μέσο όρο από 4,4 πόντους με 3,3 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 20,3 λεπτά συμμετοχής ενώ φοράει τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς από το 2017.

The Dallas Mavericks announced today that an MRI revealed a right shoulder AC joint separation for forward Maxi Kleber. Kleber sustained the injury in Q2 of the Mavericks’ first-round playoff game against the L.A. Clippers on Friday.



Kleber will be re-evaluated in three weeks.