Στρους και Μπανκέρο πήγαν να... βάλουν φωτιά στο Game 7 των Μάτζικ με τους Καβς.

Καβς και Μάτζικ κοντράρονται στο Game 7 και ο νικητής θα πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο των play off και θα αντιμετωπίσει τους Σέλτικς. Ένταση είχαμε στο πρώτο ημιχρονο της αναμέτρησης. Ο Στρους κλείδωσε το χέρι του Μπανκέρο στην προσπάθεια του πρώτου για σουτ και ο ηγέτης του Ορλάντο εκνευρίστηκε και τον έσπρωξε. Πάντως η κατάσταση δεν ξέφυγε.

Δείτε τι έγινε

Paolo Banchero has some words for Max Strus after the foul 👀pic.twitter.com/z0ThV94ctW