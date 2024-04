Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φαίνεται πως θα μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι που έρχεται.

Πριν από λίγες ώρες ο Shams Charania, είχε τονίσει πως οι «Λιμνάνθρωποι» είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν στο NBA Draft τον Μπρόνι Τζέιμς ώστε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς να ζήσει το όνειρό του και να παίξει με τον γιο του.

Τώρα έρχεται ο Μπράιαν Γουίντχορστ (δημοσιογράφος του ESPN και πολύ καλός φίλος του King James) να αναφέρει πως ο Βασιλιάς σκοπεύει να κάνει opt out στο συμβόλαιο του και να μείνει ελεύθερος.

Ο ΛεΜπρόν μπορεί να μείνει ελεύθερος για να διαπραγματευτεί μικρότερο συμβόλαιο και να δει που θα καταλήξει ο γιος του. Αν ο ΛεΜπρόν κάνει χρήση της player option και μείνει στο LA, θα καρπωθεί 51.4 εκατ. δολάρια για τη νέα σεζόν.

LeBron James is expected to opt out of his contract with the Lakers and become a free agent, per @WindhorstESPN



"I think LeBron intends to opt out of his contract and become a free agent for the first time since 2018."



(Via @GetUpESPN ) pic.twitter.com/egMkBHulmr