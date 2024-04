Ο Κρις Φιντς, προπονητής των Τίμπεργουλβς, τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα με τους Φοίνιξ Σανς.

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Game 4 ανάμεσα στους Τίμπεργουλβς με τους Σανς (122-116) Ενώ απέμεναν κάτι παραπάνω από 90 δευτερόλεπτα για το τέλος της κανονικής διάρκειας, ο Μάικ Κόνλεϊ συγκρούστηκε με τον προπονητή του, Κρις Φιντς!

Αυτό μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα ο τεχνικός που πριν από λίγες ώρες είχε ψηφιστεί ως ο τρίτος καλύτερος του NBA, να αποχωρήσει από τον πάγκο καθώς πονούσε αρκετά στο δεξί του γόνατο μετά το πέσιμο στο παρκέ.

Όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, ο Φιντς υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα και όπως όλα δείχνουν, τα υπόλοιπα παιχνίδια στα Play Offs θα τα περάσει καθιστός.

Mike Conley collides with coach Chris Finch, who needed help getting off the court. pic.twitter.com/MSQyFHe1rr