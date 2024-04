Η απουσία του Τζίμι Μπάτλερ στοιχίζει στους Μαϊάμι Χιτ και σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Όπως είναι γνωστό, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του play-in απέναντι στους Φιλαντέλφεια Σίξερς και έκτοτε παραμένει στα πιτς.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για τον ηγέτη των Μαϊάμι Χιτ. Και αποτελεί παίκτη που κάνει τη διαφορά. Ο ίδιος σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο του Game 3 όπου οι Σέλτικς επικράτησαν των Χιτ και πήραν πίσω το αβαντάζ της έδρας, δεν είχε ξεκάθαρη απάντηση αναφορικά με την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

«Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένα χρονοδιάγραμμα. Απλά θέλω να παίξω και πάνω σε αυτό δουλεύω. Θέλω να μπω στα play off» ήταν τα λόγια του Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν έχει 20.4 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 5 ασίστ.

"If I gotta hear one more praise about Boston on national tv when we win a game, I'm tired of hearing that, man." 🍿@ChrisBHaynes caught up with Jimmy Butler during Game 3 pic.twitter.com/UcmHLjEHXS