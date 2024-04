Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα πριν από το παιχνίδι στο Λος Άντζελες μεταξύ των Λέικερς και των Νάγκετς!

Είναι αυτό που λένε: Συμβαίνουν και στις... καλύτερες οικογένειες. Ακόμα και σε τεράστιους οργανισμούς του ΝΒΑ και δη των πρωταθλητών!

Αρκετή ώρα πριν από το τζάμπολ του Game 4 μεταξύ των Λέικερς και των Νάγκετς, αρκετοί παίκτες του Ντένβερ αντιλήφθηκαν ότι δεν είχαν τα παπούτσια του στην «crypto.com Arena».

Ο λόγος; Είχε καθυστερήσει η ομάδα των φροντιστών να τα φέρουν στο γήπεδο. Παρόλα όλοι όσοι δεν είχαν παπούτσια, όπως για παράδειγμα ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (σ.σ. ο οποίος σημειωτέον ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του μετέπειτα στο παιχνίδι), δεν πτοήθηκαν.

Φόρεσαν τις παντόφλες τους και έκαναν κανονικά ζέσταμα και σουτ μέχρι να παραλάβουν τα παπούτσια τους!

Looks like the Nuggets left something behind on their way to the arena…



The players are still waiting on their shoes as they get some shots up. pic.twitter.com/MJZaw0xd54