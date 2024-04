Ο Ταϊρίς Μάξεϊ πήρε το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη στο ΝΒΑ για τη σεζόν που διανύουμε.

Εντυπωσιακός είναι φέτος ο γκαρντ των Σίξερς. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ πήρε στα χέρια του το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη στο ΝΒΑ. Στη regular season είχε 25.9 πόντους, 3.7 ριμπαουντ και 6.2 ασίστ, κάτι που ήταν αρκετό για να πανηγυρίσει την ατομική διάκριση.

Ο παίκτης της Φιλαδέλφεια πήρε 51 πρώτες ψήφους, 18 δεύτερες ψήφους και 10 τρίτες ψήφους, κάτι που του επέτρεψε να συγκεντρώσει 319 βαθμούς. Οι Σίξερς βρίσκονται πίσω με 2-0 στα play off στη σειρά με τους Νικς.

Στη δεύτερη θέση ήταν ο Κόμπι Γουάιτ των Μπουλς με 305 πόντους, ενώ τρίτος ήταν ο Σενγκούν των Χιούστον Ρόκετς με 92 πόντους που έχασε όμως το τελευταίο στάδιο της σεζόν λόγω τραυματισμού.

