Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο Game 2 κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς.

Όπως έκαναν γνωστό με επίσημη ενημέρωσή τους οι Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει εκτός δράσης και δεν θα αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των Play Off με αντίπαλο τους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο «Greek Freak» ταλαιπωρείται τον τελευταίο καιρό από ένα πρόβλημα στο πόδι το οποίο τον κρατάει μακριά από τα παρκέ και από το να βοηθήσει τα «ελάφια» στο πολύ δύσκολο έργο τους.

Τη φετινή σεζόν ο Αντετοκούνμπο μετράει 30.4 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ μ.ό. σε 73 αγώνες με το Μιλγουόκι στην κανονική περίοδο.

Giannis Antetokounmpo is out for tonight's game.