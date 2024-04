Οι 20 πόντοι που πήραν προβάδισμα οι Λέικερς δεν ήταν αρκετοί, μιας και ο Τζαμάλ Μάρεϊ κρατούσε το καλύτερο για το τέλος και τους «σκότωσε» στο μηδέν!

Τι και αν οι Λέικερς προηγήθηκαν με 20, στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (48-68). Τι και αν οι Νάγκετς είχαν μόλις 8/34 τρίποντα. Στο συγκεκριμένο ζευγάρι η νίκη έχει γίνει συνήθεια στο Ντένβερ, με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να «σκοτώνει» τους Λέικερς και να φέρνει τη σειρά στο 2-0.

Το τελικό 101-99 διαμορφώθηκε με τον γκαρντ των Νάγκετς να σκοράρει πάνω στο υψωμένο χέρι του Ντέιβις και να υπογράφει τη δεύτερη νίκη των Νάγκετς.

Λίγο νωρίτερα, στα 50'' ο ίδιος είχε ισοφαρίσει σε 97-97 από τη γραμμή των βολών, ο ΛεΜπρόν απάντησε για το 97-99 αφήνοντας πίσω όλη την άμυνα των γηπεδούχων. Η απάντηση όμως ήρθε ξανά από τον Μάρεϊ. Σουτ μέσης απόστασης στον χορό του ένας εναντίον ενός με τον ΛεΜπρόν και 99-99, με τον «βασιλιά» να χάνει ανενόχλητο τρίποντο νίκης στα 16''. Μέχρι να φτάσουμε στην εκτέλεση της αναμέτρησης!

