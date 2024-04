Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο, αλλά ακόμα δεν είναι γνωστό το πότε θα επιστρέψει μετά την ατυχία του κόντρα στους Σέλτικς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε αποχωρήσει με τραυματισμό από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπόστον Σέλτικς και το Μιλγουόκι ήταν σε... αναμμένα κάρβουνα με τον Ρίβερς να δείχνει την ανησυχία του.

Ωστόσο σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια ο Έλληνας σταρ απέφυγε σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο χωρίς πάντως ακόμα να μπορεί κάποιος να πει το πότε θα επιστρέψει. Η επιστροφή του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του.

Ο Αντετοκούνμπο έχει υποστεί τράβηγμα στη γάμπα και επειδή είναι... ύπουλος τραυματισμός, δεν μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς η επιστροφή του. Πάντως δεν πρόκειται να είναι έτοιμος πριν από 1-2 εβδομάδες. Δηλαδή σύμφωνα με τα όσα λέγονται, θα μπει περίπου στον πρώτο γύρο των play off με τα... ελάφια.

Giannis left the Bucks game after an apparent leg injury in the 3Q pic.twitter.com/3RFrSMy9uv

Calves are undeniably tricky and these type of strains have timetable of at least one-to-two weeks. But rehab will determine a length of time for the two-time NBA MVP. https://t.co/W7shlVblgK