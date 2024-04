Η κατάταξη στο NBA: Σταθερά στη 2η θέση οι Μπακς, πιέζουν για τα play off οι Κινγκς

Την απευθείας είσοδό τους στα play off συνεχίζουν να αναζητούν οι Σακραμέντο Κινγκς, που βρίσκονται στην 7η θέση της Δύσης, την ώρα που οι Μπακς παρά την ήττα παραμένουν 2οι στην Ανατολή.

Οι Μπακς μπορεί να ηττήθηκαν από τους Γουίζαρντς στην Ουάσινγκτον, ωστόσο συνεχίζουν να κρατούν την τύχη της 2ης θέσης στα δικά τους χέρια. Σε μία Ανατολή όπου τα περισσότερα φαίνεται να έχουν ξεκαθαρίσει, με τους Σίξερς ωστόσο να βλέπουν τον Εμπίντ να επιστρέφει και να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την απευθείας είσοδο στα play off.

Όσον αφορά τη Δύση τώρα, οι νίκες των Γουόριορς, συμπεριλαμβανομένης αυτής επί των Μάβερικς λίγο νωρίτερα, τους έβαλαν για τα καλά στη 10άδα και τα play in, μακριά από τους Ρόκετς.

Οι Κινγκς συνεχίζουν να πιέζουν για την είσοδό τους στην 6άδα, την ώρα που Τίμπεργουλβς και Θάντερ δίνουν τη «μαχη» τους για τη 2η θέση.

Updated West Standings ‼️



- DEN moves into 1st, MIN into 2nd

- SAC wins and moves into 7th



