Εκεί που τελειώνει η μπασκετική λογική αρχίζει ο... Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ευστόχησε δύο απίθανα σουτ πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρόκετς-Μάβερικς.

Σίγουρα δεν έχει τυχαία το προσωνύμιο «Luka Magic» καθώς φροντίζει να το... αποδεικνύει σε κάθε ματς και σε κάθε προπόνηση με τα κατορθώματά του.

Είναι γεγονός ότι του αρέσει να δοκιμάζει διάφορα και περίεργα σουτ. Όμως αυτήν την φορά το... τερμάτισε! Η αρχή έγινε πριν από το ματς στο Χιούστον όπου χρησιμοποίησε τη βοήθεια του Jumbotron προκειμένου να σκοράρει αφήνοντας όλους τους συμπαίκτες του να πανηγυρίζουν με το στόμα ανοικτό.

Παρόλα αυτά είχε κρατήσει το... καλύτερο για το παιχνίδι. Αν και ο δύσμοιρος Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ έπαιξε εξαιρετική άμυνα πάνω στον Ντόντσιτς καθώς τον απέτρεψε να βρει «καθαρό» σουτ, εκείνος βρήκε τον τρόπο να σκοράρει πετώντας την μπάλα με στυλ lay up από τα 6.5 μέτρα!

Πραγματικά απίστευτα πράγματα!

Τρελό σουτ του Ντόντσιτς πριν από το τζάμπολ...

...και κατά τη διάρκεια του αγώνα

Let's watch this one AGAIN 👀🎪 pic.twitter.com/fdMjROozmo