Ντόντσιτς προς Ντίβατς: «Έπρεπε να με είχε κάνει Draft» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς πανηγύρισε καυστικά μία κρίσιμη βολή κόντρα στους Κινγκς, οι οποίοι το 2018 ενώ μπορούσαν, δεν τον είχαν κάνει Draft.

Οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Σακραμέντο Κινγκς επικρατώντας με 107-103, σε έναν αγώνα όπου ο Ίρβινγκ έκανε step up και «καθάρισε» για την ομάδα από το Τέξας.

Ο Λούκα Ντόντσιτς που τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 26 πόντους και 12 ασίστ, αφού ευστόχησε σε μία κρίσιμη βολή, την ώρα που πήγαινε προς τον πάγκο, φαίνεται να γύρισε προς τις θέσεις που ήταν δίπλα στο παρκέ και να φώναξε στον Βλάντε Ντίβατς, ο οποίος το 2018 ήταν GM στους Κινγκς, ότι θα έπρεπε να τον είχε κάνει Draft.

Εκείνη τη χρονιά, ο Σλοβένος σταρ είχε επιλεχτεί στη τρίτος από τους Μάβερικς, ενώ η ομάδα του Σακραμέντο, ενώ είχε την ευκαιρία να τον πάρει, προτίμησε τον Μπάγλεϊ, με τς φήμες να κάνουν αναφέρουν πως ο λόγος πίσω από αυτό, ήταν η ιδιαίτερη σχέση που έχει ο θρύλος του ΝΒΑ με τον πατέρα του Ντόντσιτς.

Luka Doncic waved at former Kings GM Vlade Divac and said “He should have drafted me” 👀 pic.twitter.com/Ao2ztXLvMj