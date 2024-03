Οι Εμπίντ μετράει πλέον αντίστροφα ώστε να επιστρέψει στη δράση με τους Σίξερς.

Ο Τζόελ Εμπίντ πριν από μερικές εβδομάδες αναγκάστηκε να βγει εκτός εξαιτίας τραυματισμού στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου, με τον ίδιο μάλιστα να περνάει την πόρτα το χειρουργείου ώστε να το αντιμετωπίσει.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στη δράση εντός παρκέ φαίνεται πως έχει αρχίσει, με τον προπονητή της ομάδας μάλιστα, Νικ Νερς, να δηλώνει ότι πως είναι αισιόδοξος πως θα έχει στη διάθεσή του ξανά τον περυσινό MVP πριν τα play-offs.

Μάλιστα, όπως μεταφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 30χρονος σέντερ θα προλάβει να δώσει αρκετά παιχνίδια, από τα 9 που απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου της σεζόν.

Πριν τον τραυματισμό του, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Εμπίντ είχε κατά μέσο όρο 35,3 πόντους με 11,3 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Reporting on Joel Embiid for NBA Countdown with ⁦@malika_andrews⁩ pic.twitter.com/nXI5WbZAF0