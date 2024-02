Η κατάσταση του Τζοέλ Εμπίντ θα επανεκτιμηθεί σε ένα μήνα, ενώ υπάρχει αισιοδοξία πως θα επιστρέψει στα play-offs.

Ο σταρ των Φιλαδέλφεια Σίξερς έχει θέμα στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου και οι Σίξερς βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα για τον ηγέτη τους. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τζοέλ Εμπίντ υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αριστερό μηνίσκο και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί σε 4 εβδομάδες. Υπάρχει ελπίδα πως ο Jojo θα επιστρέψει στη δράση στα play-offs.

Τη φετινή σεζόν ο Εμπίντ έχει κατά μέσο όρο 35,3 πόντους με 11,3 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ και 1,8 μπλοκ ενώ στα 14 ματς όπου δεν έχει αγωνιστεί, η ομάδα του έχει 10 ήττες.

Σίγουρα μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη Φιλαδέλφεια που χάνει τον ηγετη της και θα πρέπει να πάρει παραπάνω πρωτοβουλίες ο εξαιρετικός φέτος Μάξεϊ, αλλά και ο Χάρις.

BREAKING: Joel Embiid underwent surgery on his left meniscus l on Tuesday and will be re-evaluated in approximately four weeks.



There’s hope that Embiid could be back by the time of the 2024 NBA playoffs.



Get well soon, Joel! pic.twitter.com/c7IUY655VG