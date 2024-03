Οι Καβαλίερς θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση στην Ανατολή στα δέκα ματς που απομένουν για το φινάλε της regular season και θα το κάνουν με τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Οι Καβαλίερς συνεχίζουν από την τρίτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 44-28 και παραμένουν στο κατόπι των Μπακς (46-26) ενώ απομένουν δέκα αγώνες πριν από την έναρξη των play off.

Οι Καβς, λοιπόν, θα διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και ο Ντόνοβαν Μίτσελ αναμένεται να επιστρέψει τα ξημερώματα του Σαββάτου στην εντός έδρας αναμέτρηση με τους Σίξερς (30/3, 1:30).

Ο Μίτσελ παραμένει εκτός δράσης από τις 16 Μαρτίου αφού ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στο γόνατο και ρινικό κάταγμα. Φέτος μετράει 27.4 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ σε 49 αγώνες.

Cavaliers All-Star Donovan Mitchell is targeting a return to action as soon as Friday's home game vs. the 76ers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Mitchell has been sidelined since March 16 due to knee issue and nasal fracture. Now on cusp of return. pic.twitter.com/3phFB5k0sP