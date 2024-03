Σημαντικό πρόβλημα για τους Μιλγουόκι Μπακς ενόψει των play off, αφού ο Πάτρικ Μπέβερλι αναμένεται να κάνει επέμβαση στο χέρι, η οποία μπορεί να τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα!

Ο Πάτρικ Μπέβερλι λατρεύει να κάνει τις σημαντικές ανακοινώσεις στο podcast του. Εκεί... διέρρευσε η ανταλλαγή του στους Μιλγουόκι Μπακς και εκεί αποκάλυψε το (μάλλον) πρόωρο τέλος της φετινής σεζόν!

Ο Μπέβερλι υπέστη τραυματισμό στον καρπό του και η επίσκεψη στους γιατρούς αποκάλυψε ότι πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση για να διορθώσει τη ζημιά στους συνδέσμους.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι τέτοιες διαδικασίες χρειάζονται 3-4 μήνες για την αποθεραπεία τους, κάτι που σημαίνει ότι οι Μπακς θα πορευθούν στα play off χωρίς έναν από τους καλύτερους περιφερειακούς αμυντικούς τους.

