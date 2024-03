Συνάντηση με τον προπονητή των Μπακς και τον ιδιοκτήτη τους είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Στο Μιλγουόκι βρέθηκε την εβδομάδα που πέρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Έλι Στόκολς, o Tζο Μπάιντεν είχε ιδιωτική συνάντηση με τον ιδιοκτήτη των Μπακς, Γουές Έντενς και τον head coach της ομάδας, Ντοκ Ρίβερς.

O Tζο Μπάιντεν είχε φιλοξενήσει τους Μπακς στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβρη τοιυ 2021 λίγους μήνες μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησαν τα ελάφια και αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος από την πλευρά του είχε μιλήσει για τις θυσίες των γονιών του όλα αυτά τα χρόνια που τον βοήθησαν να πάρει δαχτυλίδι στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Μάλιστα τότε ο Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο είχαν φωτογραφηθεί παρέα με τα δαχτυλίδια τους μέσα στον Λευκό Οίκο



