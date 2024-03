Η κατάταξη στο NBA: Τεράστια «μάχη» για την πρώτη θέση στη Δύση

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντένβερ Νάγκετς δίνουν «μάχη» νίκη με νίκη για την πρώτη θέση της Δύσης. Δείτε την κατάταξη των δύο περιφερειών του NBA όπως έχει διαμορφωθεί μετά τα σημερινά αποτελέσματα.

Η ήττα των Καβαλίερς από τους Ρόκετς έδωσε στους Μπακς λίγο μεγαλύτερο περιθώριο λάθους, όσον αφορά τη δεύτερη θέση στην Ανατολή. Ωστόσο τα πράγματα, όσο πλησιάζουμε στο φινάλε, αρχίζουν και γίνονται ολοένα και πιο ζόρικα για κάποιες ομάδες, όπως τους Σίξερς που τρέχουν να σωθούν από το play in.

Συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία οι Θάντερ, οι οποίοι έχουν το ίδιο ρεκόρ, 47-20 με τους περσινούς πρωταθλητές Ντένβερ Νάγκετς. Μία πρώτη θέση που κανείς δεν ξέρει τι θα κρύβει ενόψει των play off, μιας και οι Λέικερς αλλά και οι Γουόριορς πιθανότατα θα έρθουν από το play in και θα αποτελούν αρκετά επικίνδυνους αντιπάλους.

- Knicks and Pacers win, stand in 4th & 6th

