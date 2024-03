Ο Τρίσταν Βούκσεβιτς υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και αυτό έχει μία απίθανη αμοιβή!

Ο Τρίσταν Βούκσεβιτς άφησε την Παρτίζαν για χάρη του ΝΒΑ και των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και πρόκειται να ανταμειφθεί για την επιλογή του.

Σύμφωνα με το Sportrac το συμβόλαιό του είναι διετές, μόνο που τη φετινή σεζόν και ενώ απομένουν 17 αγώνες για τους Γουίζαρντς, ο Σέρβος θα πάρει 2.424.892 δολάρια! Έχοντας το δεύτερο υψηλότερο συμβόλαιο για rookie τη φετινή σεζόν.

Για την επόμενη, οι Γουίζαρντς έχουν την επιλογή ανανέωσης μέχρι τις 29 Ιουνίου, ενώ αν αυτό ενεργοποιηθεί ο Βούκσεβιτς θα λάβει 2.424.892 δολάρια.

Στη EuroLeague ο Σέρβος μέτρησε 4.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 9 λεπτά στο παρκέ σε 12 αναμετρήσεις.

Official: We have signed Tristan Vukcevic to a multi-year deal.



📰 Read more: https://t.co/Bpr4CUwt9j

🤝 pres. by @RobinhoodApp pic.twitter.com/H2d1lVfi4T