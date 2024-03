Ο Γκάφορντ των Μάβερικς βρίσκεται πολύ κοντά στο να σπάσει ένα άπιαστο ρεκόρ του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν αποτέλεσε έναν από τους πιο κυριαρχικούς ψηλούς στην ιστορία του ΝΒΑ και βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους που έπαιξαν ποτέ το άθλημα. Ο θρύλος του μπάσκετ έχει στην κατοχή του το ρεκόρ με τις περισσότερες σερί εύστοχες προσπάθειες, αφού είχε πάει στις 35

Κανείς δεν φανταζόταν πως μπορεί να βρεθεί κάποιος που να του σπάσει το ρεκόρ. Κι όμως ο Ντάνιελ Γκάφορντ των Μάβερικς κάνει φοβερά πράγματα και μετρά 28 σερί εύστοχες προσπάθειες με πολλά καρφώματα φυσικά. Άρα είναι κοντά στο να σπάσει το ρεκόρ του Τσάμπερλεϊν, αρκεί να αντέξει σε 2-3 ματς.

Λέτε να τα καταφέρει ο Γκάφορντ;

Dallas Mavericks' center Daniel Gafford is creeping up on one of Wilt Chamberlain's records 👀 pic.twitter.com/OWjhehZyfO