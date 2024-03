Σοκάρει ο Τζον Γουόλ: «Έβαλα το πιστόλι στο κεφάλι μου δύο φορές για να αυτοκτονήσω»! (vid)

Ο Τζον Γουόλ κατάφερε να σοκάρει τους πάντες, μιλώντας για μία απόφαση που θα του κόστιζε τη ζωή!

Ο Τζον Γουόλ κέρδισε τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής του. Ξεχάστε τα παρκέ. Τα πέντε All Star Game και τα σχεδόν 700 ματς στο NBA. Ο Γουόλ, ο οποίος παραμένει δίχως ομάδα στη σεζόν, μίλησε για την περιπέτεια της ψυχικής του υγείας. Και όσα είπε ήταν σοκαριστικά!

Ο άλλοτε γκαρντ των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς φιλοξενήθηκε στο talk show που έχουν οι Γιουντόνις Χάσλεμ και Μάικ Μίλερ, με την ονομασία «The OG Show»

«Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά είχα βγάλει ένα video στο οποίο έκανα κάποια σήματα συμμοριών. Αυτές ήταν οι πιο σκοτεινές μέρες μου. Προσπαθούσα να βρω την ευτυχία. Δύο φορές ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά σκέφτηκα αν με πάρω από τη γη, θα έχω απογοητεύσει τα παιδιά μου, ποιος θα τα μεγαλώσει; Ξέρω ότι πρέπει να είμαι εδώ για τα παιδιά μου», είπε ο Γουόλ, την ώρα που οι πρώην συνάδελφοί του παρακολουθούσαν δίχως να ξέρουν τι να πουν.

«Ξέρω πως είναι και προσπαθώ να πω στον κόσμο ότι το ζήτημα της ψυχικής υγείας είναι σοβαρό. Έπρεπε να πάω σε ένα θεραπευτή μετά από αυτό. Αν δεν ήταν τα δύο αγόρια μου, θα είχα σκοτώσει τον εαυτό μου. Έβαλα ένα όπλο στο κεφάλι μου δύο φορές. Πολύς κόσμος που είναι δίπλα μου και οι τότε φίλοι μου δεν το ήξεραν», πρόσθεσε ο Γουόλ.

Ο 33χρονος γκαρντ αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμού το 2017. Και ένα λάθος σε μία επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα του προκάλεσε μόλυνση. Με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για πολύ μεγάλο αγωνιστικό διάστημα. Και όταν επέστρεψε, δεν ήταν πια ο ίδιος.

Μετά τους Γουίζαρντς αγωνίστηκε σε Χιούστον Ρόκετς (2020-2022) και Λος Άντζελες Κλίπερς (2022-2023).

John Wall reveals he put a gun to head twice and almost committed suicide



(🎥 @theOGsShow / https://t.co/uSPrL11plQ) pic.twitter.com/3w0CnBeIHP