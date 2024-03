Ο Άντονι Έντουαρνς πήγε για το κάρφωμα της σεζόν κόντρα στον Άντονι Ντέιβις.

Πριν από λίγες μέρες ο Άντονι Έντουαρντς τρέλανε κόσμο με το μπλοκ νίκης κόντρα στους Πέισερς. Απέναντι στους Λέικερς, είπε να τρελάνει πάλι κόσμο, αλλά στάθηκε άτυχος. Ο σταρ της Μινεσότα είδε μπροστά του τον Ντέιβις και είπε να μας προσφέρει το πόστερ της σεζόν. Αλλά αστόχησε. Μακάρι να τελείωνε τη φάση. Για άλλη μια φορά σηκώθηκε στον Θεό!

Απολαύστε τη φάση

Anthony Edwards was THIS CLOSE to throwing down the greatest poster in NBA history on Anthony Davis 😳🐰 pic.twitter.com/ENnNnUym1D