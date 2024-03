Αρκετά εύκολο αποδείχθηκε τελικά το έργο των Γουόριορς κόντρα στους Μπακς, αφού οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν τελικά με σκορ 125-90.

Οι Μιλγουόκι Μπακς φιλοξενήθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου και ηττήθηκαν με το βαρύ 125-90, παρά τους 23 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους 20 των Ντέιμιαν Λίλαρντ και Μπόμπι Πόρτις.

Με αυτόν τον τρόπο τα ελάφια έφτασαν τις συνολικά 22 ήττες, με το ρεκόρ τους πλέον να πέφτει στο 41-22 ενώ από την άλλη, ο Στιβ Κερ είδε τους παίκτες του να φτάνουν την 33η νίκη και το ρεκόρ στο 33-28.

Μπορεί οι Μιλγουόκι Μπακς να μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση, κάνοντας ένα σερί 5-0 στην αρχή, ωστόσο γρήγορα οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρήκαν τα πατήματά τους και στο 9:16 πέρασαν μπροστά με 10-8. Στο 6:19 μάλιστα έφτασαν το σκορ στο 21-16 και τα «ελάφια» ενώ έδειξαν για ένα διάστημα ότι μπορούν να απαντήσουν, δεν το έκαναν και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε 40-32.

Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και οι δύο ομάδες μπήκαν πιο «μουδιασμένα», με τους γηπεδούχους όμως να παραμένουν σε απόσταση των 10 πόντων (7:10, 55-42). Με τους Μπακς να δείχνουν ότι δεν μπορούν να βρουν λύσεις απέναντι στην ομάδα του Στιβ Κερ, η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 78-58.

Με την επιστροφή τους στο δεύτερο μισό, οι Μπακς φάνηκαν ανανεωμένοι και άρχισαν να «ροκανίζουν» τη διαφορά που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ήδη στο 8:32 το σκορ είχε φτάσει το 81-70 ενώ στο 5:59 έπεσε ξανά σε μονοψήφια διαφορά (83-74). Τελικά όμως οι Γουόριορς διατήρησαν το προβάδισμα ασφαλείας και η περίοδος έληξε 93-81.

