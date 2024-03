Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πριν λίγες μέρες έφτασε τους 40.000 και προκαλεί... τρέλα η σταθερότητα του μέχρι το ιστορικό επίτευγμα.

Κατα τη διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο τους Ντένβερ Νάγκετς, και παρά την ήττα από τους περυσινούς πρωταθλητές με 114-124, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατάφερε να σημειώσει 26 πόντους και να γίνει ο μόνος στην ιστορία που έφτασε τους συνολικά 40.000! Απίστευτο, ασύλληπτο, μοναδικό.

Όμως ξεχωριστή είναι η συνέπεια και η σταθερότητα του όλα αυτά τα χρόνια και ο τρόπος που έφτανε σε κάθε milestone μέχρι τις 40.000. Από τον πόντο μέχρι τις 10.000 χρειάστηκε 368 ματς για να το πετύχει. Από το 10.001 μέχρι τους 20 χιλιάδες ήταν 358 τα ματς. Στη συνέχεια ήθελε άλλα 381 ματς για να φτάσει στο επόμενο milestone των 30.000. Και τέλος η τελευταία 10άρα του στους πόντους ήρθε μετά από 368 ματς.

Ένας τεράστιος παίκτης που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά και έφερε επιτυχίες σε όποια ομάδα και αν έπαιξε, κάνοντας την πρωταγωνίστρια. Ο ασύλληπτος ΛεΜπρόν δεν αστειεύεται.

LeBron James’ consistency of scoring to get to 40,000 career points is just as INSANE as it is legendary! 👑 pic.twitter.com/GqpVcYqNsF