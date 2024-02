Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε την ασίστ της βραδιάς λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τους Σίξερς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μιμήθηκε... λίγο τους Κέβιν Λοβ και Νίκολα Γιόκιτς, οι οποίοι ειδικεύονται σε πάσες ολόκληρου γηπέδου!

Για την ακρίβεια δεν τους μιμήθηκε αλλά τους έβαλε τα γυαλιά καθώς ήταν... ακόμα υψηλότερου επιπέδου η ασίστ που έδωσε στον Μπρουκ Λόπεζ.

Συγκεκριμένα απέμεναν μόλις 1.5'' για το τέλος του ημιχρόνου, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε για λίγο... quarterback του NFL και με τρομερή touchdown πάσα πρόσφερε δύο εύκολους πόντους στον συμπαίκτη του.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βιντεο

Brook down there somewhere.



Right on the money from Giannis. 🤯 pic.twitter.com/neKiJUaVwh