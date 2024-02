Το επεισοδιακό ματς ανάμεσα στους Μαϊάμι Χιτ και τους Νιου Ορλινς Πέλικανς έχει και συνέχεια με την ανακοίνωση των ποινών.

Οι Μαϊάμι Χιτ και οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς επιδόθηκαν σε δύο απίστευτες στιγμές βίας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Με εκείνη ανάμεσα στον Χοσέ Αλβαράδο και τον Τόμας Μπράιαντ και τις γροθιές που αντάλλαξαν να είναι το σημαντικότερο από τα δύο γεγονότα.

Here's the @WGNOsports angle of the #Pelicans and #Heat brawl tonight. pic.twitter.com/pBlhadXpcB

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε ότι οι δύο παίκτες τιμωρήθηκαν με τρεις αγωνιστικές, ενώ ο Τζίμι Μπάτλερ και ο Νάτζι Μάρσαλ που μπλέχτηκαν σε... κοκορομαχία μετά από ένα σκληρό φάουλ του Λοβ πάνω στον Γουίλιαμσον, θα πρέπει να εκτίσουν ποινή μιας αγωνιστικής.

Επίσης, μία αγωνιστική χρεώθηκε ο Νίκολα Γιόβιτς του Μαϊάμι, επειδή έφυγε από τον πάγκο.

