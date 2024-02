Ακόμα ένα ιδιαίτερο στατιστικό για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Σαν το παλιό καλό κρασί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Αγέραστος, συνεχίζει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τους Λέικερς, παλεύοντας για μια καλή πορεία με την ομάδα του Λος Άντζελες.

Ο Βασιλιάς βρίσκεται στην 21η σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη και έχει να επιδείξει άλλο ένα ξεχωριστό στατιστικό που δείχνει τη διάρκεια του. Στην 21η σεζόν του λοιπόν μετρά 1246 πόντους.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες στην ιστορία που έχουν φτάσει μέχρι την 21η σεζόν έχουν 1240 πόντους. Όλοι τους και μόνος τους δηλαδή ο σταρ των Λέικερς. Πραγματικά σπάνιο, μοναδικό.

Και όπως φανερώνει σε κάθε παιχνίδι, έχει ακόμα αρκετά βενζίνη στο ντεπόζιτο, αν και έχει πατήσει τα 39 του χρόνια. Άλλωστε περιμένει πως και πως να δει τον γιο του, Bronny στο ΝΒΑ και να παίξουν παρέα.

Most points in a players 21st season:



1,246 — LeBron James

1,230 — Everyone else in NBA history combined https://t.co/y6ep206zVB