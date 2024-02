Η απόφαση του Στιβ Κερ να φέρει στον πάγκο τον Κλέι Τόμπσον στο ξεκίνημα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στους Γουόριορς.

Η απόφαση του Στιβ Κερ να αφήσει στον πάγκο στο ξεκίνημα του ματς τον Κλέι Τόμπσον στα τελευταία ματς, έφερε αντιδράσεις από πολύ κόσμο. Ωστόσο ο προπονητής των Γουόριορς που πρόσφατα έγινε... Μίδας λόγω του συμβολαίου του, δικαιώνεται από τα αποτελέσματα.

Οι Γουόριορς έχουν 3-0 ρεκόρ στα ματς που ο Κλέι Τόμπσον ήταν παγκίτης. Είχε 35 πόντους με 7/13 τρίποντα κόντρα στη Γιούτα, μέτρησε μόλις 3 πόντους κόντρα στους Λέικερς, ενώ τελείωσε με 13 πόντους και 3/8 τρίποντα κόντρα στη Σάρλοτ.

Το Γκόλντεν Στέιτ θέλει να κλειδώσει τη θέση του στο play-in, με τον Στεφ Κάρι να κάνει άλλη μια ονειρική σεζόν και να κουβαλά την ομάδα του.

Golden State Warriors are now 3-0 since moving Klay Thompson to the bench.



vs. UTA: 35 PTS, 6 REB, 13/22 FGM, 7/13 3PM, WIN

vs. LAL: 3 PTS, 5 AST, 4 REB, 1/9 FGM, 1/4 3PM, 28 MIN, WIN

vs. CHA: 13 PTS, 5/11 FGM, 3/8 3PM, 21 MIN, WIN



Should Klay permanently come off the bench?… pic.twitter.com/mCEYh1mhUK