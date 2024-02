Όπως όλα δείχνουν ο Στιβ Κερ θα παραμείνει στον πάγκο των Γουόριορς για ακόμη δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον Αμερικάνο δημοσιογράφο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ήρθαν σε συμφωνία με τον Στιβ Κερ για ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ του, ο 58χρονος τεχνικός θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο των «πολεμιστών» για δύο ακόμη χρόνια, λαμβάνοντας το έσοδα ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό ρεκόρ για προπονητή.

Μπορεί ο ετήσιος μισθός του Γκρεγκ Πόποβιτς των Σπερς να είναι μεγαλύτερος, ωστόσο εκείνος έχει και θέση στη διοίκηση της ομάδας.

Ο Κερ βρίσκεται στο «τιμόνι» των Γουόριορς από το 2014 και έχει κατακτήσει μαζί τους 4 πρωταθλήματα, ενώ μόλις μια χρονιά αναδείχθηκε σε κορυφαίος προπονητής, το 2016.

